Verenigingsvoorzitter vast om brandstichting Ford Raptor; eigen pick-up eerder ook in brand gestoken

De 51-jarige J.L., die woensdagavond is aangehouden als vermoedelijke opdrachtgever van de brandstichting deze week van een Ford Raptor, is voorzitter van een Chinese vereniging in Suriname. Hij staat binnen de Chinese gemeenschap bekend als een gerespecteerde verenigingsvoorzitter. Eerder dit jaar zou hij zelf slachtoffer zijn geworden van brandstichting.

In de nacht van 17 op 18 februari 2026 werd naar verluidt zijn Ford Ranger bij zijn woning in brand gestoken. Nu wordt de in China geboren J.L. ervan verdacht opdracht te hebben gegeven om de pick-up van een landgenoot in brand te steken. Of beide incidenten met elkaar verband houden, is vooralsnog niet vastgesteld.

De witte Ford Raptor brandde maandagavond volledig uit aan de Bibi Jaitoen Chiragaliweg, een zijstraat van de Aquariusstraat. Zoals Waterkant eerder berichtte, zou op camerabeelden te zien zijn hoe een man een brandbare vloeistof over het voertuig goot en het vervolgens aanstak. De 38-jarige eigenaar probeerde de brand met een blusapparaat te bestrijden, maar het vuur was al te hevig.

Kort na de brandstichting werd de 19-jarige K.R. aangehouden. Hij zou hebben bekend het voertuig in brand te hebben gestoken en daarvoor 3.000 USD te hebben ontvangen. Volgens zijn verklaring werd het geld bij de Maretraite Mall aan hem overhandigd.

In het verdere onderzoek kwam J.L. als vermoedelijke opdrachtgever in beeld. Leden van het Quick Response Team hielden hem op woensdagavond 14 oktober aan. Hij werd overgedragen aan de recherche van Regio Midden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De aanhouding van de verenigingsvoorzitter heeft binnen de Chinese gemeenschap tot ongeloof geleid. Dat zowel de verdachte als de eigenaar van de uitgebrande pick-up uit China afkomstig is, roept de vraag op of een onderling conflict meespeelt. Over een mogelijk geschil of het motief voor de brandstichting is echter nog geen duidelijkheid.

Het onderzoek duurt voort. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.