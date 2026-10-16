Van SRD 150 naar SRD 700 per rit: DNA-lid vraagt spoedingrijpen bij uitval staatsvervoer

Reizigers uit Nickerie die door het stilvallen van de staatsbussen zijn aangewezen op particulier vervoer, betalen naar verluidt SRD 700 voor een enkele reis naar Paramaribo. Met de staatsbus kost diezelfde rit SRD 150. Parlementariër Raghoenandan vraagt de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) daarom dringend te bemiddelen, zodat het betaalbare vervoer wordt hervat.

De staatsbussen zijn opnieuw uit de roulatie gehaald vanwege het uitblijven van de brandstofcompensatie over maart tot en met juni 2026. Volgens een verklaring van het DNA-lid treft het wegvallen van staatsbussen en staatsboten studenten, werknemers en andere burgers in verschillende delen van Suriname, maar ondervinden inwoners van Nickerie bijzonder zware gevolgen.

Het verschil tussen de genoemde tarieven bedraagt SRD 550 per enkele reis. Een retourreis met particulier vervoer komt daarmee op SRD 1.400, tegenover SRD 300 met de staatsbus: een extra uitgave van SRD 1.100. Volgens signalen die Raghoenandan aanhaalt, hebben particuliere vervoerders hun tarief bovendien verhoogd van SRD 650 naar SRD 700 per persoon per enkele rit.

Voor mensen die naar Paramaribo moeten voor studie, werk of medische zorg, kunnen die kosten een forse drempel vormen. De parlementariër waarschuwt dat noodzakelijke reizen hierdoor kunnen worden uitgesteld en dat studenten en werknemers problemen kunnen ondervinden om hun bestemming te bereiken. “Niet iedereen kan zo’n extra uitgave opbrengen. Vooral studenten, werknemers en gezinnen met beperkte financiële middelen komen hierdoor in de problemen.”

Raghoenandan vindt dat reizigers niet de rekening mogen betalen voor de betalingsachterstanden en het conflict tussen de betrokken partijen. Het DNA-lid vraagt de minister met spoed in overleg te treden met de Bond van Bus- en Boothouders in Suriname (BBBS) en de overige verantwoordelijke instanties.

Dat overleg moet duidelijkheid opleveren over de openstaande brandstofcompensatie, concrete betaalafspraken en het moment waarop de dienstverlening kan worden hervat. Daarnaast pleit de parlementariër voor structurele afspraken om herhaalde stillegging van het openbaar vervoer te voorkomen.

“De bushouders wachten op hun brandstofcompensatie, terwijl studenten, werknemers en andere reizigers wachten op vervoer”, aldus Raghoenandan. Het DNA-lid roept alle betrokken partijen op hun verantwoordelijkheid te nemen en een duurzame oplossing te vinden, zodat burgers opnieuw op toegankelijk en betaalbaar vervoer kunnen rekenen.