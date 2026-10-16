Tien jaar Multi Travel: persoonlijke service als basis voor groei

Multi Travel in Suriname viert haar tienjarig bestaan. Wat begon met de overname van een bestaand reisbedrijf, groeide uit tot een reisbureau met een veelzijdig team en een eigen plek op de markt. Persoonlijke aandacht, betrokken medewerkers en het vertrouwen van klanten vormen de basis van die ontwikkeling.

Bij de overname hadden de ondernemers een duidelijk doel: vanuit een passie voor reizen en ontdekken een reisbedrijf opbouwen waar persoonlijke aandacht en goede dienstverlening centraal staan. Zij wilden klanten deskundig begeleiden, van de eerste vraag tot de terugkeer van een reis.

Voor Karuna Kartaram betekende de start ook dat er veel te leren viel over het runnen van een reisbureau. Audrey Emmes, die vanuit het overgenomen bedrijf meekwam, speelde daarin een belangrijke rol. Met haar vakkennis en ervaring hielp zij het bedrijf verder op te bouwen. Tien jaar later maakt zij nog steeds deel uit van het team.

“Audrey heeft met haar kennis, ervaring en inzet enorm bijgedragen aan onze groei. Ik wist in het begin nog niet veel van het vak. Dat we samen hebben kunnen bouwen en zij er vandaag nog steeds is, maakt dit jubileum extra bijzonder,” vertelt Kartaram.

Ook het vertrouwen van de eerste klanten is haar bijgebleven. Sommigen stapten zonder aarzelen naar Multi Travel over om hun reizen te boeken. Hun vertrouwen gaf het bedrijf een belangrijke basis om verder te groeien en nieuwe klanten te verwelkomen.

Audrey Emmes met het eerste verkochte ticket

Vandaag beschikt Multi Travel over een team met uiteenlopende achtergronden, talenkennis en specialismen. Binnen het team worden onder meer Spaans, Portugees, Javaans en Hindoestaans gesproken. Multi Travel is een IATA-reisbureau en beschikt over een Blue Wave-certificaat. De medewerkers vullen elkaar aan met hun kennis en ervaring op het gebied van cruises, zakelijke reizen, groepsreizen en visa. Zo kan het reisbureau klanten met verschillende reiswensen en vragen begeleiden.

Volgens Kartaram ligt de kracht van Multi Travel vooral in de betrokkenheid bij klanten. Het team luistert, denkt mee en staat klaar wanneer dat nodig is, soms zelfs midden in de nacht. Naast het regelen van een reis is er ruimte voor vragen, zorgen en een luisterend oor. Het reisbureau wil klanten het vertrouwde gevoel geven dat er iemand met hen meedenkt, ook wanneer een reis anders verloopt dan verwacht.

Na tien jaar kijkt het bedrijf met trots terug op wat gezamenlijk is opgebouwd. Zowel het huidige team als de medewerkers die in eerdere jaren bij Multi Travel werkten, hebben daaraan bijgedragen. Het jubileum is daarmee ook een moment om stil te staan bij hun inzet en de rol die zij in de ontwikkeling van het reisbureau hebben gespeeld.

Voor de komende jaren wil Multi Travel blijven leren, de kennis verder uitbouwen en de persoonlijke dienstverlening versterken. De aandacht voor de klant blijft daarbij het uitgangspunt.

Het bedrijf bedankt alle klanten die onderdeel zijn van het tienjarige verhaal: de mensen die vanaf het begin hun vertrouwen gaven én de reizigers die Multi Travel onlangs hebben leren kennen. Samen met de medewerkers hebben zij bijgedragen aan wat het reisbureau vandaag is.

Multi Travel N.V.

Kleine Waterstraat 15, Paramaribo

info@multitravelnv.com