Surinaamse film Wiren te zien in Jakarta, Indonesië tijdens ‘Hari Berbahasa Belanda’

De bekroonde Surinaamse speelfilm Wiren van regisseur Ivan Tai-Apin wordt op 31 oktober 2026 vertoond in Jakarta, Indonesië, tijdens ‘Hari Berbahasa Belanda’ (de Dag van het Nederlands). Dit evenement wordt georganiseerd door de Surinaamse, Nederlandse en Belgische ambassades in Jakarta, het Erasmus Training Centre (ETC), Universitas Indonesia (UI) en de Perkumpulan Pengajar Bahasa Belanda Indonesia (PPBBI).

De Surinaamse ambassade zal de film Wiren vertonen om Suriname en de Surinaamse filmcultuur onder de aandacht te brengen. Het jaarlijks terugkerende evenement vindt plaats in het Erasmus Huis in Jakarta en heeft als doel de Nederlandse taal in het zonnetje te zetten.

Wiren werd geproduceerd door de Stichting Surinaamse Dovenbelangen en It Goes Productions. De film werd volledig in Suriname opgenomen met een lokale filmcrew en grotendeels gefinancierd via crowdfunding vanuit de Surinaamse gemeenschap. In totaal werkten 800 Surinamers mee aan de film. In januari 2026 ontving de productie een Award of Distinction van de International Chamber of Media and Entertainment Industry (ICMEI) in Film City, Noida, India.

De film schreef internationaal geschiedenis: Wiren was volgens Tai-Apin de eerste Surinaamse inzending voor de Oscars (93e editie) in de categorie Best International Feature Film én de eerste Surinaamse productie die beschikbaar kwam op grote digitale platforms als Netflix, iTunes en Amazon Prime Video.

Eerder werd de film geselecteerd voor het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht en het DBUFF Filmfestival in Amsterdam. Daarnaast draaide Wiren landelijk in de Pathé-bioscopen in Nederland. Ook kreeg de film een speciale vertoning in Washington D.C. op uitnodiging van de Inter-American Development Bank (IDB) en werd hij tijdens de World Expo 2020 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, aan een internationaal publiek vertoond.

In 2024 was Wiren de openingsfilm van het International Film Festival of Ancient Splendour in Ujjain, India, en de slotfilm van het GRULAC Nations Film Festival in Brasília, Brazilië. Ook werd de film geselecteerd voor het prestigieuze 17e Global Film Festival in Noida, India.

Internationaal kreeg Wiren ruime aandacht in verschillende media, waaronder The Hollywood Reporter (VS), Cinema Tropical (Zuid-Amerika), Superga Cinema (Italië), Portal-Cinema (Portugal) en Loop News (Caribisch gebied). In Nederland besteedden onder meer NRC, Trouw, Het Parool, de Volkskrant en doof.nl aandacht aan de film. Internationale recensenten schrijven nog steeds over de impact en betekenis van de productie.