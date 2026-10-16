Salontafel met opbergruimte of open ontwerp: wat past bij jou?

Een woonkamer voelt pas echt prettig als er ruimte is voor alles wat je graag doet. Je drinkt er koffie, leest een boek en schuift gezellig aan voor een spelletje. Op tafel belanden ondertussen afstandsbedieningen, tijdschriften en glazen, ook als je graag netjes woont. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang jouw meubels passen bij de manier waarop je leeft. Een salontafel kan spullen uit het zicht houden, maar ook juist ruimte laten zien. Beide keuzes geven je woonkamer een ander gevoel en vragen iets anders van jouw gewoontes. Met een blik op jouw dagelijkse ritme merk je vanzelf welke tafel je het meest aanspreekt.

Waar laat je losse spullen?

Losse spullen vertellen vaak precies hoe jouw woonkamer gebruikt wordt, van een boek tot een half afgemaakte puzzel. Wanneer je graag leest op de bank, wil je tijdschriften misschien binnen handbereik houden. Voor een gezin met kinderen zijn potloden, kaarten en kleine speeltjes al snel vaste gasten. Dan kan een salontafel met opbergruimte rust geven, zonder dat je telkens naar een kast loopt. Een lade is prettig voor spullen die je vaak pakt, maar liever niet steeds ziet. Een open vak houdt boeken zichtbaar en maakt het makkelijk om ze terug te leggen. Kijk ook naar de ruimte rondom de bank, zodat laden of kleppen zonder gedoe opengaan. Een lage tafel met veel bergruimte oogt zwaarder, vooral in een kleine woonkamer. Daarom helpt het om af te wegen welke spullen echt een plek bij de bank verdienen.

Spullen achter een deurtje

Achter een deurtje krijgen afstandsbedieningen en onderzetters een vaste plek, ook wanneer je woonkamer volop gebruikt wordt. Dat geeft een rustig gevoel als je graag thuiskomt in een opgeruimde ruimte. Vooral bij een open keuken valt het op hoe snel kleine spullen het zicht rommelig maken. Gesloten opbergruimte helpt dan, want niet alles hoeft de hele dag in beeld te liggen. Let wel op hoe je de tafel gebruikt als er bezoek is of kinderen spelen. Een klep die omhoog opent, werkt minder prettig als er vaak kopjes op tafel staan. Laden aan de zijkant zijn dan makkelijker, mits je voldoende ruimte naast de bank hebt. Kies liever niet meer opbergruimte dan je nodig hebt, want lege vakken vullen zich verrassend snel. Met een vaste plek voor jouw dagelijkse spullen blijft opruimen een kleine moeite.

Een open tafel oogt luchtig

Ruimte om de tafel heen laat een woonkamer vaak groter aanvoelen, zeker als de bank al royaal is. Een open salontafel met slanke poten houdt de vloer zichtbaar en geeft jouw huis een rustige uitstraling. Bij gigameubel.nl zie je hoe zulke tafels in hout of metaal elk een ander gevoel geven. Een warm houten blad maakt de zithoek gezellig, terwijl een dun onderstel licht oogt. Open ruimte vraagt wel iets van je gewoontes, want losse spullen blijven sneller liggen. Een mooi boek of een schaal mag natuurlijk blijven staan, zolang jij er graag naar kijkt. Heb je weinig spullen nodig tijdens het relaxen, dan voelt zo’n eenvoudige tafel vaak heerlijk vrij. Ook schoonmaken gaat makkelijk wanneer je met de stofzuiger goed onder het blad kunt komen. Zo blijft de zithoek prettig open, zonder dat je er veel moeite voor doet.

Wat past bij jouw dagelijks leven

Jouw dagelijkse gewoontes vertellen meer over de juiste tafel dan een plaatje van een prachtig opgeruimde woonkamer. Drink je graag thee op de bank, dan is een stevig blad met genoeg plek fijn. Slingeren er vaak spelletjes of plaids rond, dan biedt opbergruimte een rustige plek dichtbij. Houd je juist van een lege vloer en weinig spullen, dan past een open tafel misschien beter. Neem ook de hoogte van jouw bank mee, zodat je makkelijk bij je kopje kunt. Probeer thuis met een paar boeken hoe groot het tafelblad ongeveer mag zijn. Zo merk je of je nog prettig langs de tafel loopt en genoeg ruimte overhoudt. Het hoeft niet allemaal netjes of strak te zijn, want jouw woonkamer mag vooral geleefd voelen. Kies de tafel die jouw gewone dagen makkelijker maakt, dan geniet je er elke dag van.