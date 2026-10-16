Parmessar: “Ministers moeten zo spoedig mogelijk na dienstreis verslag uitbrengen aan DNA”

NDP-fractieleider Rabin Parmessar vindt dat ministers na afloop van een dienstreis verplicht verslag moeten uitbrengen aan De Nationale Assemblee (DNA). Volgens hem moet dit niet alleen schriftelijk gebeuren, maar moeten de bewindslieden ook in overleg met de relevante vaste commissie van het parlement mondeling verantwoording afleggen over hun reis.

“Wat mij betreft moet dat zo spoedig mogelijk na de dienstreis. Binnen maximaal een maand. Zodat wij ook inzicht hebben in welke afspraken in het buitenland gemaakt worden”, zei Parmessar donderdag in DNA.

Het was VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien die de kwestie van de dienstreizen van leden van de regering aanhaalde. Volgens de VHP’er wordt vaak via persberichten in de media vernomen dat ministers in het buitenland zijn of waren voor het bijwonen van conferenties.

Momenteel zijn de ministers Adelien Wijnerman van Financiën & Planning, Mike Noersalim van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV), Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken (BIS) en David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) uitlandig.

Minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken, die als regeringscoördinator optrad, gaf aan met voorzitter Ashwin Adhin in overleg te treden om te kijken hoe de correspondentie van de verslagen zal plaatsvinden.