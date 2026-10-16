Oud-militair voor rechter in Den Haag om doden tijdens Binnenlandse Oorlog Suriname

Een in Amsterdam wonende oud-militair moet zich vrijdag 23 oktober voor de rechtbank in Den Haag verantwoorden voor het doden van meerdere personen tijdens de Binnenlandse Oorlog in Suriname. De man, die de Nederlandse nationaliteit heeft, wordt verdacht van oorlogsmisdrijven. De strafzitting begint om 09.00 uur.

De verdachte diende in het Surinaamse leger onder Desi Bouterse tijdens de strijd tegen het Junglecommando van Ronnie Brunswijk. De beschuldigingen betreffen het doden van personen in de periode van 1986 tot 1992. De zogenoemde ‘zuiveringsacties’ vonden met name plaats rond Brownsweg in het district Brokopondo.

Volgens het Openbaar Ministerie namen de slachtoffers niet, of niet meer, deel aan de vijandelijkheden. Om die reden worden de feiten als oorlogsmisdrijven aangemerkt.

Het onderzoek kwam op gang nadat de man zelf op verschillende manieren had aangegeven dat hij tijdens de oorlog bij de commando’s van het Nationaal Leger van Suriname had gediend. Daarbij zou hij ook hebben verklaard in juni 1987 meerdere mensen te hebben gedood. Daarvan werd aangifte gedaan, waarna een strafrechtelijk onderzoek volgde.

De verdachte werd in oktober 2021 in Amsterdam aangehouden. De gebeurtenissen waarvoor hij nu terechtstaat, speelden zich bijna veertig jaar geleden af.

Tijdens de Binnenlandse Oorlog werden honderden onschuldige burgers gedood en sloegen tienduizenden inwoners op de vlucht. De strafzaak in Den Haag draait om de mogelijke individuele verantwoordelijkheid van de oud-militair voor het doden van de personen die in de beschuldigingen worden genoemd.