Jordan trekt aan de bel over gebrek aan schoon drinkwater voor leerkrachten in Tepu en Kwamalasamutu

ABOP-parlementariër Jenevievre Jordan heeft donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) aandacht gevraagd voor de omstandigheden waaronder leerkrachten in het zuiden van Suriname hun werk moeten doen. Volgens haar zijn leerkrachten die sinds 25 september in het dorp Tepu zijn gestationeerd, niet voorzien van schoon drinkwater.

Ook leerkrachten in Kwamalasamutu kampen met hetzelfde probleem. Daarnaast is er een tekort aan leermiddelen en foerage. De leerkrachten hadden ongeveer 500 kilo aan benodigdheden moeten meenemen naar hun standplaats, maar konden uiteindelijk slechts iets meer dan 100 kilo vervoeren.

Volgens Jordan beschikken zij hierdoor niet over voldoende middelen om hun werk naar behoren uit te voeren. “Dat wil zeggen dat ze niet voldoende leermiddelen en foerage hebben. En ze hebben ook gebeld met het ministerie, maar ze kregen geen duidelijk antwoord”, zei Jordan. Zij vroeg de regering om op deze zaken te letten.

De politica vroeg verder ook aandacht voor OS Manlobi te Boven-Suriname. Daar zouden volgens haar vijf tuinlieden zijn die al twee jaren werkzaamheden uitvoeren, zonder dat zij zijn uitbetaald.

“Ze maken schoon, maar ze hebben nog steeds niet ontvangen. Ze tekenen wel normaal de presentielijsten, maar ze kunnen al twee jaar geen salaris ontvangen. Dus ik vraag de minister om te onderzoeken wat de status is van deze werkers”, aldus Jordan.