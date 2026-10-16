Illegaal geïmporteerde vapes aangetroffen in Paramaribo, ondernemer overgebracht voor onderzoek

Bij een controle op een locatie in Paramaribo heeft de Surinaamse politie een hoeveelheid illegaal geïmporteerde vape-apparaten aangetroffen. In verband met de zaak is de 32-jarige Chinese ondernemer P.X. overgebracht voor verder onderzoek en afhandeling.

De aangetroffen goederen zijn geïnventariseerd, gewaarmerkt en onder toezicht gesteld. Om hoeveel apparaten het gaat, is niet vermeld.

De zaak is overgedragen aan de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname. Het onderzoek naar de herkomst, de invoer en de rechtmatigheid van de aangetroffen vape-apparaten wordt voortgezet.