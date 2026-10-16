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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Illegaal geïmporteerde vapes aangetroffen in Paramaribo, ondernemer overgebracht voor onderzoek

KAM Thuiszorg

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Bij een controle op een locatie in Paramaribo heeft de Surinaamse politie een hoeveelheid illegaal geïmporteerde vape-apparaten aangetroffen. In verband met de zaak is de 32-jarige Chinese ondernemer P.X. overgebracht voor verder onderzoek en afhandeling.

De aangetroffen goederen zijn geïnventariseerd, gewaarmerkt en onder toezicht gesteld. Om hoeveel apparaten het gaat, is niet vermeld.

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De zaak is overgedragen aan de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname. Het onderzoek naar de herkomst, de invoer en de rechtmatigheid van de aangetroffen vape-apparaten wordt voortgezet.

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