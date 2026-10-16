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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Geld gestolen bij inbraak op bouwterrein nieuw KPS-hoofdkwartier

https://www.surifesta.nl/

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Archiefbeeld politie in Suriname

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Bij een inbraak in een tijdelijk verblijf op het terrein van het in aanbouw zijnde hoofdkwartier van het Korps Politie Suriname (KPS) is een aanzienlijk geldbedrag buitgemaakt. De benadeelde is een arbeider met de Chinese nationaliteit.

Het bouwterrein bevindt zich nabij de kruising van de J.A. Pengelstraat en de Verlengde Gemenelandsweg. Volgens de melding werd ingebroken in een tijdelijk onderkomen op dit terrein. Daarbij is 2.500 dollar, 600 euro en SRD 10.000 weggenomen.

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Hoe de dader of daders zich toegang tot het verblijf hebben verschaft, is nog niet bekend. Ook blijkt uit de beschikbare informatie niet of de arbeider tijdens de inbraak op het terrein aanwezig was en wanneer hij de diefstal ontdekte.

Opvallend is dat de inbraak plaatsvond op het terrein waar het nieuwe hoofdkwartier van de Surinaamse politie wordt gebouwd. Over de beveiliging van de bouwlocatie en het tijdelijke verblijf zijn geen nadere gegevens verstrekt.

Er is vooralsnog geen informatie beschikbaar over mogelijke verdachten of aanhoudingen. Ook over eventuele andere gestolen goederen is niets gemeld.

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