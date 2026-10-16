Currie: “Niemand wil aan het ministerie verhuren, want we zijn achter met alles”

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) stelt dat er nog tal van knelpunten zijn bij de onderwijzerswoningen in Suriname. Naast de slechte staat waarin sommige woningen verkeren, spelen er ook juridische geschillen over de terreinen waarop deze zijn gebouwd.

In Nickerie staat een onderwijzerswoning op een terrein dat door een andere persoon wordt geclaimd. De zaak komt op 20 oktober voor de rechter. De woningen zijn bestemd voor leerkrachten die vanwege hun werk buiten hun eigen woonomgeving moeten verblijven. Ook in het binnenland verkeren onderwijzerswoningen in slechte staat.

Volgens de bewindsman gaat het om een jarenlange achterstand in onderhoud. Momenteel bekijkt hij daarom mogelijkheden voor de inzet van mobiele woningen voor leerkrachten in de periode dat de onderwijzerswoningen worden hersteld.

“Het is dus iets waartegen we aankijken. De staat waarin die woningen verkeren is niet gisteren ontstaan. We praten over een jarenlange achterstand in onderhoud. Ik ben op een zoektocht naar…kunnen we mobiele woningen gebruiken om, terwijl de woningen worden gerestaureerd, dat te doen.

Ik heb eerst gekeken of we woningen kunnen huren van particulieren, maar niemand wil aan het ministerie verhuren. Want we zijn achter met alles betalen. Het heeft dus allemaal te maken met de achterstanden en we moeten dat inlopen”, zei Currie woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

Een ander probleem waarmee het MINOWC zit, is dat het uit het sociaalfonds van de regering geen woningen mag renoveren. Hierdoor moet het naar andere middelen uitkijken. Volgens de minister zal het ministerie er niet op korte termijn in slagen om alle onderwijzerswoningen in de gewenste staat te herstellen.

Aan schoolleidingen heeft hij gevraagd om een lijst op te maken met daarboven nadrukkelijk vermeld welke zaken noodzakelijk en urgent zijn. Enkele urgente zaken zijn schoolmeubilair en toilettengroepen. “Zo moeten we kijken naar prioriteitenstelling, omdat we alles niet in één keer gaan kunnen oplossen”, aldus de minister.

Wat het tekort aan schoollokalen betreft, is ook gekeken naar de inzet van mobiele schoollokalen. Volgens Currie blijkt echter dat er dan heel veel betaald zou moeten worden voor een periode van drie maanden. De planning is dat de bouw van pakweg 93 schoollokalen in december af moet zijn.