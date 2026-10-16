Bekende Nederlanders vragen aandacht voor vermiste Rodney Leysner: zus smeekt om antwoorden

Twee maanden na de verdwijning van Rodney Leysner in Suriname doen verschillende bekende Nederlanders een gezamenlijke oproep om informatie. In een videoboodschap vragen onder anderen Fajah Lourens en misdaadverslaggever John van den Heuvel om de vermissing onder de aandacht te blijven brengen. Zijn zus Nathalie sluit af met een emotioneel pleidooi: “Ik wil gewoon antwoorden.”

De video staat in het teken van afgelopen donderdag 15 oktober, de dag waarop Rodney precies twee maanden werd vermist. De sprekers benadrukken dat zijn familie, kinderen en vrienden hem enorm missen en nog altijd in onzekerheid verkeren over wat er met hem is gebeurd.

Fajah Lourens vraagt mensen om Rodney niet te vergeten en vragen te blijven stellen. Zij roept op om zowel in Nederland als in Suriname aandacht te blijven vragen voor onderzoek naar zijn verdwijning.

John van den Heuvel richt zich tot mensen die mogelijk weten wat Rodney is overkomen. Hij vraagt hen die kennis te delen en informatie of tips door te geven die kunnen helpen hem terug te vinden.

Ook Liza Sips, Zoey Ivory en Mahi Khalesi ondersteunen de oproep. Zij benadrukken dat mensen die iets hebben gezien, gehoord of vernomen zich moeten melden. Zelfs een ogenschijnlijk kleine aanwijzing kan volgens hen van betekenis zijn.

De meest persoonlijke boodschap komt van Nathalie Leysner, die haar vermiste broer rechtstreeks aanspreekt. Zij vraagt mensen met informatie contact op te nemen met de familie of de politie. Ook dringt zij erop aan dat de politie alles in het werk stelt om Rodney te vinden. Het uitblijven van antwoorden is voor de familie bijzonder pijnlijk.

In de video worden geen nieuwe concrete aanwijzingen over zijn verblijfplaats bekendgemaakt. De boodschap is vooral een dringend verzoek om de zoektocht niet te laten verslappen en beschikbare informatie alsnog te delen.