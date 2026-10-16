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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Automobilist Stephan overleden na botsing tegen EBS-mast, bijrijder naar ziekenhuis

KAM Thuiszorg

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De automobilist die donderdagochtend 15 oktober om het leven kwam bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Abonestraat in Suriname, is de 33-jarige Stephan Redimoesoe. Hij botste met zijn rode Toyota Auris tegen een betonnen mast van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Zijn 30-jarige bijrijder werd na de botsing niet aanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd.

Redimoesoe reed vanuit de richting van de Basitostraat naar de Kaikoesistraat. Ter hoogte van pandnummer 75 verloor hij om nog onbekende reden de controle over het voertuig, waarna de auto tegen de mast botste.

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De bestuurder raakte bekneld in de zwaar beschadigde auto. De Surinaamse brandweer moest eraan te pas komen om hem uit het wrak te bevrijden. Een ingeschakelde arts stelde ter plaatse zijn overlijden vast. Zijn lichaam werd vervolgens door een uitvaartbedrijf vervoerd.

De bijrijder werd met een ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht voor medische behandeling. Over zijn verdere toestand is geen informatie beschikbaar.

Volgens de beschikbare informatie was Redimoesoe niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De Toyota Auris liep aanzienlijke schade op en werd door een sleepdienst afgevoerd.

De politie van Geyersvlijt kwam ter plaatse en onderzoekt de toedracht van het ongeval.

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