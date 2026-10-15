Terugkerende loadshedding legde uitzendingen Apintie Radio en TV stil

Apintie Radio en TV heeft woensdag niet kunnen uitzenden door terugkerende loadshedding in Suriname. Het mediabedrijf meldde via sociale media dat het station door de stroomonderbreking uit de lucht was.

Apintie bood zijn verontschuldigingen aan voor het ongemak en sprak de hoop uit dat de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) het hardnekkige probleem zo spoedig mogelijk zou oplossen.

De stroomonderbrekingen hielden verband met de druk op de beschikbare productiecapaciteit. EBS had eerder bekendgemaakt dat het elektriciteitsverbruik tijdens de droge periode sterker was gestegen dan verwacht, terwijl er geen reservevermogen beschikbaar was.

Daardoor moest de stroomvoorziening in delen van het EPAR-gebied beurtelings worden onderbroken. Het ging daarbij om gebieden in Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne en Saramacca.

Om consumenten meer inzicht te geven in mogelijke stroomonderbrekingen, introduceerde EBS een online portaal. Met hun meter- of aansluitnummer kunnen zij daarin nagaan of hun aansluiting in de dagelijkse planning is opgenomen.

Bij de introductie werd toegelicht dat de planning gedurende de dag wordt bijgewerkt en dat een vermelding niet automatisch betekent dat de stroom daadwerkelijk wordt uitgeschakeld.