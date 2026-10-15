Simons over kritiek Brunswijk: “We kijken wat hij doet, maar in de coalitie praten we”

President tevens NDP-leider Jennifer Simons ziet vooralsnog geen aanwijzingen dat de ABOP van Ronnie Brunswijk uit de coalitiesamenwerking zal stappen. Volgens Simons wordt er binnen de coalitie voortdurend overleg gevoerd over uiteenlopende kwesties, ook over zaken die zij niet in de openbaarheid gaat bespreken.

Zij benadrukt dat de samenwerking tot nu toe wordt voortgezet en dat zij zich als president en partijleider blijft richten op het werk, terwijl zij de ontwikkelingen binnen de coalitie nauwlettend volgt.

“We kijken wat hij doet. In de coalitie praten we. We hebben gesproken en er is geen beweging van die partner of dat hij gezegd heeft om eruit te gaan. Dus ik moet doorwerken. En terwijl we werken, kijken we naar de bewegingen. Maar we praten gewoon. We zijn constant bezig met elkaar te praten over wat wel en wat niet”, zei Simons in het programma Bakana Tori.

De politica stelt dat zij van haar voormalige partijvoorzitter Desi Bouterse heeft geleerd dat bepaalde zaken niet breeduit in de media moeten worden besproken. Vandaar dat zij ook niet in zal gaan op de kritiek van haar partijgenoot Ramon Abrahams, die beweerde dat niet alle personen binnen de paarse partij in het proces worden betrokken. Vooral de oudere NDP’ers of revolutionairen worden volgens de NDP-ondervoorzitter niet gekend.

Brunswijk heeft op meerdere momenten zijn misnoegen geuit over het feit dat directeuren die door zijn partij zijn benoemd, volgens hem worden gecriminaliseerd. Volgens de ABOP-leider heeft de NDP de verkiezingen niet gewonnen en moet zij er daarom rekening mee houden dat de geelzwarte partij op een gegeven moment uit de coalitie kan stappen indien zaken niet veranderen.