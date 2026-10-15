QRT houdt vermoedelijke brandstichter en opdrachtgever aan na uitbranden Ford Raptor

Een witte Ford Raptor is maandagavond volledig uitgebrand aan de Bibi Jaitoen Chiragaliweg, een zijstraat van de Aquariusstraat in Suriname. In het onderzoek naar de brandstichting hebben leden van het Quick Response Team (QRT) twee verdachten aangehouden. Dat gebeurde op basis van uitgewerkte informatie van het Criminaliteits Analyse Team (CNTI) en SIGMA.

De 38-jarige eigenaar was thuis toen een buurman hem waarschuwde dat zijn voertuig in brand stond. Hij rende met een blusapparaat naar buiten, maar het vuur was inmiddels te hevig om zelf te bestrijden. Daarop werd de Surinaamse brandweer ingeschakeld.

Toen de politie arriveerde, stond de voor een woning geparkeerde pick-up volledig in brand. De brandweer wist het vuur binnen enkele minuten te blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

De eigenaar overhandigde camerabeelden aan de politie. Daarop zou te zien zijn hoe een man een brandbare vloeistof over het voertuig goot en het vervolgens aanstak. Na de brandstichting rende hij weg in de richting van het einde van de Bibi Jaitoen Chiragaliweg.

Op basis van verklaringen van omstanders en het opgegeven signalement begon de politie een opsporingsactie. Op de Verlengde Noordwijkweg, op ongeveer 300 meter van de locatie, troffen agenten de 19-jarige K.R. aan, die aan het signalement voldeed. Hij werd na confrontatie met de beschikbare camerabeelden aangehouden.

Volgens de politie bekende hij tijdens een korte ondervraging de brand te hebben gesticht. K.R. verklaarde dat hij hiervoor 3.000 USD had ontvangen van iemand die hij aanduidde als Andy. Het geld zou bij de Maretraite Mall aan hem zijn overhandigd. Tijdens de brandstichting zou hij een pangi over zijn hoofd hebben gedragen, die hij na afloop in de bosschages langs de Verlengde Noordwijkweg zou hebben weggegooid.

Bij een veiligheidsfouillering werden een mobiele telefoon en een aansteker aangetroffen. Beide voorwerpen zijn ten behoeve van de strafvordering in beslag genomen.

Na goed speurwerk werd de 51-jarige in China geboren opdrachtgever Jianming L. aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over het lot van de twee mannen beslist.