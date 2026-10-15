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NVB-bushouders protesteren bij Kabinet van de President

KAM Thuiszorg

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Archieffoto - maart 2025

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Bushouders die voor het Nationaal Vervoerbedrijf in Suriname (NVB) rijden, hebben donderdagochtend weer geprotesteerd voor het Kabinet van de President aan de Grote Combeweg. De actie houdt verband met het uitblijven van de brandstofcompensatie over maart tot en met juni 2026.

De protestactie werd omstreeks 09.54 uur door de Surinaamse politie gemeld. De bushouders hadden hun bussen eerder al uit de roulatie gehaald vanwege de betalingsachterstand.

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Volgens Cotino Finisie, voorzitter van de Bond van Bus- en Boothouders in Suriname (BBBS), liggen alle NVB-bussen stil. De werkonderbreking begon maandag 12 oktober om 15.00 uur. Sindsdien rijden de staatsbussen niet.

De bushouders stellen dat zij hun diensten pas hervatten wanneer de achterstallige betalingen zijn voldaan. Daarmee blijft de duur van de stillegging afhankelijk van de afhandeling van de brandstofcompensatie.

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