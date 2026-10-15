Nog geen aanwijzingen voor verspreiding vogelgriep, besmet bedrijf blijft in quarantaine

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de H5-vogelgriep in Suriname zich buiten het oorspronkelijk besmette pluimveebedrijf heeft verspreid. Alle onderzochte verdachte pluimveebedrijven hebben tot nu toe negatief getest. Toch is het volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) te vroeg om de situatie volledig onder controle te verklaren.

Van de vijf pluimveebedrijven die uit voorzorg in quarantaine werden geplaatst, zijn er inmiddels twee vrijgegeven. Naar verwachting volgen volgende week nog twee bedrijven. Dat zegt waarnemend directeur Veeteelt Gerald Tjon A San in een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname op woensdag 14 oktober.

Het bedrijf waar de besmetting werd vastgesteld, blijft voorlopig gesloten. Daar moeten de noodzakelijke bestrijdings- en ontsmettingswerkzaamheden worden afgerond. De quarantaine blijft van kracht totdat al het besmette materiaal op de juiste wijze is geneutraliseerd.

Inspecteurs voeren dagelijks controles uit binnen een straal van zeven kilometer rond de besmette locatie. Ook onderzoeken zij plekken waar mogelijk besmet materiaal naartoe is vervoerd. De bestrijdingsmaatregelen blijven gelden om verdere verspreiding te voorkomen.

Volgens Tjon A San moet eerst een observatieperiode van ongeveer 28 tot 30 dagen worden afgewacht voordat kan worden beoordeeld of de situatie volledig onder controle is. Ook bestaat nog geen duidelijkheid over het specifieke virustype en de mogelijke herkomst.

Voor dat onderzoek moeten monsters naar een buitenlands referentielaboratorium. De verzending wacht nog op goedkeuring en beschikbare onderzoekscapaciteit. Zolang de resultaten ontbreken, kan volgens de waarnemend directeur niet worden vastgesteld waar het virus vandaan komt.

Pluimveehouders worden opgeroepen hun bioveiligheid te verbeteren door onder meer laarzen en handen te wassen en aparte kleding te dragen bij het betreden van stallen. Daarnaast worden de controles bij grensposten opgevoerd om illegale invoer van pluimveeproducten tegen te gaan.