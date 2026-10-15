Negen flessen kwik verstopt onder autostoelen: twee verdachten aangehouden

De politie heeft bij een controle in Stolkertsijver negen petflessen met kwik aangetroffen onder de voorstoelen van een voertuig. De flessen waren verborgen in twee witte rijstzakken. De bestuurder en zijn medepassagier zijn aangehouden.

Volgens het Korps Politie Suriname werd de vondst woensdag 14 oktober gedaan tijdens een reguliere controle door de politie van post Stolkertsijver. Bij het doorzoeken van het groene voertuig troffen agenten de rijstzakken aan onder de zittingen van zowel de bestuurder als de medepassagier.

Bestuurder M.A. en medepassagier M.V. worden verdacht van overtreding van de Wet Tegengaan Smokkelen en de Wet Economische Delicten. Zij zijn aangehouden voor voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie.

De twee verdachten zijn samen met het aangetroffen kwik overgedragen aan de afdeling Fraude van de Surinaamse politie, die het verdere onderzoek verricht.