Nederlandse douane onderschept cocaïne verstopt in bewerkte vruchten

De Nederlandse Douane heeft tijdens een controle van een pakket cocaïne aangetroffen die in bewerkte vruchten was verstopt. De drugs zijn in beslag genomen en inmiddels vernietigd. Dat meldt de Douane op sociale media.

Op de bijbehorende foto zijn opengesneden vruchten te zien met daarin wit materiaal. De vruchten dienden als verstopplek voor de verdovende middelen. Vermoedelijk gaat het om manja op azijn.

De Douane presenteert de vondst met een knipoog naar de maanden met een ‘r’, waarin extra vitamine C vaak ter sprake komt. Het gecontroleerde fruit bleek echter een heel andere inhoud te hebben.

Hoeveel cocaïne in het pakket zat, waar de zending vandaan kwam en wat de bestemming was, vermeldt de Douane niet. Ook zijn in het bericht geen mededelingen gedaan over eventuele aanhoudingen.

De vondst past in een terugkerend patroon waarbij drugssmokkelaars levensmiddelen gebruiken om verdovende middelen te verbergen. Ook dit keer werd geprobeerd drugs te verstoppen in producten die normaal gesproken voor consumptie bestemd zijn.

Eerder werden al drugs onderschept in onder meer kwie-kwie, krab, rum, droge vis, vruchten, kerstbrood, zuurgoed, kokosnoot, pinda sambel, popcorn, bevroren vis en pinda’s. De eerdere vondsten beperkten zich bovendien niet tot voedsel. Ook in bamboe, flesjes Deet, bladeren, instrumenten en wierookschaaltjes met een dubbele bodem werden drugs ontdekt. Deze waren afkomstig uit Suriname.