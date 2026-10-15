Moeder schrikt van TikTok-schreeuw dochter: auto over de kop in kanaal

Een plotselinge schreeuw van haar tienjarige dochter heeft een automobiliste naar eigen zeggen zo laten schrikken dat zij het gaspedaal intrapte in plaats van de rem. De vrouw verloor de controle over het stuur, waarna de auto van de weg raakte en over de kop in een kanaal belandde. Moeder en dochter kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

Het ongeval gebeurde zondag 11 oktober rond 11.00 uur aan de Tout Lui Fautkanaal Links in Suriname. Volgens het voorlopige onderzoek van de politie reed de vrouw met haar dochter vanuit de richting van de Tout Lui Fautweg naar de Martin Luther Kingweg.

Tijdens de rit luisterde het meisje naar luide muziek en nam zij een TikTok-video op. Toen zij plotseling begon te schreeuwen, dacht haar moeder dat er iets ernstigs was gebeurd.

De bestuurster verklaarde dat zij door de schrik de pedalen verwisselde. Nadat zij onbedoeld gas had gegeven, verloor zij de controle over het voertuig. De auto belandde vervolgens ondersteboven in het kanaal langs de weg.

De politie heeft het voertuig in beslag genomen voor een herkeuring. Het onderzoek naar de toedracht duurt voort.