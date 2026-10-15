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Drugsverdachte Daniëlla P. verschijnt in november voor de rechter

KAM Thuiszorg

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Daniëlla P. en andere verdachte nog 90 dagen vast in Schiphol-drugszaak
Beeld via Facebook Daniëlla P.

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De in Suriname bekende Daniëlla P. (44), die in juni werd aangehouden in een drugszaak op luchthaven Schiphol, moet op dinsdag 10 november voor de politierechter in Alkmaar verschijnen. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Noord-Holland aan Waterkant.Net.

P., die bekend is van haar slogan ‘Ik durf sterk’, werd op 22 juni aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van harddrugs via Schiphol. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie wordt zij verdacht van het als organisator medeplegen van de invoer van harddrugs. De zaak heeft betrekking op een drugstransport dat op 10 augustus 2025 zou hebben plaatsgevonden.

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Uit onderzoek van Waterkant.Net is gebleken dat in dezelfde zaak ook een 36-jarige vrouw uit Amsterdam werd aangehouden. Zij moet eveneens in november voor de politierechter verschijnen.

De raadkamer van de rechtbank besloot op woensdag 8 juli de voorlopige hechtenis van beide verdachten met negentig dagen te verlengen. Hun verzoeken om de voorlopige hechtenis te schorsen, werden afgewezen. De vrouwen bleven daardoor vastzitten in afwachting van de verdere behandeling van hun strafzaak.

Eerder had de rechter-commissaris eind juni al bepaald dat beide vrouwen veertien dagen langer in voorlopige hechtenis moesten blijven.

Over de aard en de omvang van de partij drugs zijn destijds geen nadere details bekendgemaakt.

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