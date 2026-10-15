De Miranda Lyceum krijgt posters: waarden en normen krijgen vaste plek in klaslokalen

Waarden en normen krijgen een blijvende, zichtbare plek op het Mr. Dr. J.C. de Miranda Lyceum. De school heeft woensdag 14 oktober een set van 52 kleurrijke posters ontvangen, die in alle klaslokalen en op andere plekken op het schoolterrein worden opgehangen. Ook ouders en leraren worden bij het project betrokken: zij krijgen digitale versies en een handleiding voor gebruik op school en thuis.

De overdracht maakt deel uit van een proefproject op drie scholen, meldt initiatiefnemer Stichting Wi Tru Sranan. De organisatie zet zich sinds 2022 in voor meer bewustzijn over waarden en normen in de Surinaamse samenleving. Eerder werden de posters geïntroduceerd op O.S. Lust en Rust in Commewijne, in oktober 2025, en op de M.C. Jessurun MULO-school in Paramaribo, in april van dit jaar.

Volgens bestuurslid Simone Beharry bieden de posters leraren en ouders een praktisch hulpmiddel om gedrag en omgangsvormen bespreekbaar te maken. Zij kunnen er tijdens alledaagse situaties naar verwijzen. De bijbehorende handleiding bevat suggesties om de waarden en normen ook daadwerkelijk toe te passen.

Schooldirecteur Ervina Sarra-Kommisi benadrukte bij de ontvangst dat onderwijs verder gaat dan kennisoverdracht. Volgens haar zijn karaktervorming, respect, verantwoordelijkheid en discipline eveneens essentieel. “Een school wordt niet alleen sterk door wat leerlingen leren, maar ook door de waarden die zij dagelijks beleven.”

De directeur sprak de ambitie uit om te blijven werken aan een schoolomgeving waarin liefde, respect, eerlijkheid en verantwoordelijkheid centraal staan. De posters moeten leerlingen en medewerkers dagelijks aan die uitgangspunten herinneren.

Aan het einde van dit jaar wordt het proefproject samen met het ministerie van Onderwijs geëvalueerd. Die beoordeling moet voorafgaan aan de beoogde uitbreiding naar meer scholen volgend jaar.

Voor die uitbreiding zoekt de stichting organisaties die scholen willen sponsoren. De eerste drie deelnemende scholen kregen al steun vanuit het bedrijfsleven in Suriname en de diaspora. Beharry hoopt op verdere financiële bijdragen om het project voor meer kinderen, leraren en ouders bereikbaar te maken.