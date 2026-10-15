Beknelde bestuurder geeft geen teken van leven na harde botsing tegen betonnen paal

Een automobilist is donderdagochtend rond 11.45 uur bekneld geraakt nadat hij met een rode auto tegen een betonnen paal te Geyersvlijt botste. Het zware eenzijdige verkeersongeval vond plaats op de hoek van de Arabistraat en de Abonestraat in Suriname.

De auto liep bij de botsing zware schade op. De voorzijde werd volledig ingedeukt en de voorruit raakte zwaar beschadigd.

Volgens omstanders gaf de man na de botsing geen teken van leven. Of het slachtoffer is overleden, moet nog door een arts worden vastgesteld.

Hoe de bestuurder van de weg raakte en tegen de paal terechtkwam, is vooralsnog niet bekend. De Surinaamse politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.