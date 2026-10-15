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ABOP-speciale afgezant ‘Pets’ Gajadien twee weken in Nederland

KAM Thuiszorg

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Pets Gajadien:

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Jairadj ‘Pets’ Gajadien, speciale afgezant van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) in Suriname, verblijft de komende twee weken in Nederland.

Tijdens zijn bezoek zal hij gesprekken voeren met verschillende personen en organisaties. De bevindingen en adviezen zal hij rapporteren aan ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk.

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Gajadien zegt in een reactie aan Waterkant.Net dat hij een lijvig programma zal afwerken. Tot dusver staan meer dan twintig bezoeken en ontmoetingen gepland.

Over de namen van de personen en organisaties waarmee ‘Pets’ in gesprek zal gaan, wil hij op dit moment nog geen nadere mededelingen doen.

Het bezoek biedt volgens de ABOP’er de gelegenheid om contacten te leggen en bestaande relaties te onderhouden.

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