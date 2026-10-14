Zonder price cap zou diesel ruim SRD 74 en unleaded ruim SRD 64 per liter kosten

President Jennifer Simons blijft erbij dat de price cap op brandstofprijzen in Suriname voor de regering op termijn niet houdbaar is. De regering handhaaft deze maatregel voorlopig echter om te voorkomen dat bepaalde burgers opnieuw zwaar worden getroffen door inflatie. Ondertussen kijkt de regering naar hoe zij deze regeling in de toekomst kan afbouwen.

Zonder de price cap zouden de prijzen volgens haar per 13 oktober bij de verschillende oliemaatschappijen aanzienlijk hoger liggen. Zo zou diesel bij SOL dan SRD 74,52 per liter kosten en unleaded SRD 64,66. Bij GOw2 zouden de prijzen respectievelijk SRD 74,76 en SRD 58,99 bedragen, terwijl Rubis diesel voor SRD 69 en unleaded voor SRD 60,96 per liter zou aanbieden.

“Dus bij elke liter die u tankt, betaalt Lanti een deel voor u. Want de Staat moet dat geld ophoesten. Maar omdat we vonden dat we die inflatie op dat moment voor de burgers niet konden hebben, hebben we gezegd dat we het voorlopig gaan doen. Maar we kijken nu, want we gaan het niet kunnen blijven doen.

Maar voorlopig hebben we het gedaan, omdat we de burgers die net met hun neus boven dat water uitkomen niet weer erin zouden kunnen dompelen. Dus we zijn nu bezig te kijken hoe we dat verder kunnen regelen”, zei het staatshoofd in het programma Bakana Tori.

De president voerde aan dat de regering vanaf het aantreden diverse maatregelen heeft getroffen om de koopkracht van de samenleving te verbeteren. Zij noemde onder andere de koopkrachtversterking en salarisverhoging voor landsdienaren en verder ook de verbetering van sociale voorzieningen, zoals de extra 1.000 SRD voor AOV’ers. De price cap die de regering hanteert, is vanaf 17 maart van kracht. Hiermee is een liter diesel bevroren op SRD 53,27 per liter, terwijl een liter unleaded SRD 48,32 per liter kost.