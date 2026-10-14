Sokken met verdacht poeder aangetroffen in rijstloods; drugstest negatief

In een loods van Fai Surland in Suriname, waar grote zakken parboiled rijst worden opgeslagen, zijn twee kleine sokken met een grijsachtige poedersubstantie aangetroffen. De vondst leidde tot een politieonderzoek, waarbij aanvankelijk rekening werd gehouden met de mogelijke aanwezigheid van drugs. Uit een eerste test is echter gebleken dat de aangetroffen substantie geen cocaïne of crack bevat.

Volgens de magazijnmeester werd vrijdag, op de eerste dag dat de zogenoemde bigbags met parboiled rijst in de loods werden opgeslagen, tijdens het uitladen een zwarte kous aangetroffen. De vondst riep vragen op, omdat niet duidelijk was of de kous al in de loods lag of mogelijk afkomstig was uit een van de aangeleverde bigbags.

Naar aanleiding van de ontdekking werd de Surinaamse politie ingeschakeld. Een onderzoeksteam van de recherche begaf zich naar de locatie om de situatie nader te onderzoeken. Tijdens het onderzoek troffen de rechercheurs op de vloer van de loods twee kleine sokken aan, waarin zich kleine hoeveelheden grijsachtig poeder bevonden.

Het Forensische Opsporingsteam voerde vervolgens een drugstest uit op de aangetroffen substantie. Daarbij werd specifiek onderzocht of het om cocaïne of crack ging. Beide tests leverden een negatief resultaat op.

Op basis van de voorlopige bevindingen bestaat het vermoeden dat het grijsachtige poeder afkomstig is van gastabletten die worden gebruikt voor de bestrijding van ongedierte. Of dit daadwerkelijk het geval is, is vooralsnog niet definitief vastgesteld.

De politie zet het onderzoek voort om duidelijkheid te krijgen over de herkomst en de aard van de aangetroffen substantie.