Simons ontkent aantrekking Bennie Miranda door NDP; Miranda spreekt van een leugen

Bennie Miranda is volgens NDP-voorzitter Jennifer Simons niet door het partijbestuur aangetrokken om als woordvoerder op te treden voor de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP). “Nee, ik ken hem niet in de NDP. En ik ben de voorzitter”, zei Simons in het programma Bakana Tori als antwoord op een vraag hierover.

Miranda maakte op 10 april dit jaar bekend dat hij bij de paarse partij is. De babbelaar zocht sinds vorig jaar zijn geluk bij de NDP. Zo diende hij in augustus een sollicitatiebrief in bij het Kabinet van de President van Suriname. In die brief gaf hij aan te willen functioneren als strategisch communicatieadviseur en persoonlijk verdediger van president Jennifer Simons en de NDP.

Op zijn Facebookpagina zei Miranda in een video dat de NDP-leider alleen maar leugens heeft verkondigd. Volgens hem heeft hij samen met Simons gezeten en een kopje koffie gedronken.

“Den sma disi en lei gevaarlijk. Mi no sabi saide”, zei de babbelaar. Hij benadrukte ondanks de uitspraken van Simons zich vast te houden aan de ideologie van wijlen Desi Bouterse en op te blijven komen voor zijn duizenden volgers. In ieder geval stelt hij geen leugens meer te zullen verdedigen.

Hij vraagt zich vooral af waarom Simons nu pas met zo een uitspraak komt. “De rest moet weten wat zij doet, zegt of bij wie zij zich aansluit. Maar mi e tang joi a ideologie fu Bouta en mi abi mi 55.000 sma. Mi no sabi suma o verdedig a bedrog, lei of kori sma. Want den sani dati no ben gemakkelijk fu verdedig”, aldus Miranda.