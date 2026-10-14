Sewbaran School houdt leerlingen op e-bikes tegen uit veiligheidsoverwegingen

Leerlingen van de Sewbaran School in Suriname mogen van de schoolleiding niet met een elektrische fiets naar school komen. Met deze maatregel wil de school de veiligheid van kinderen beschermen en mogelijke verkeersongevallen voorkomen. Vooral de verkeersdrukte rond de schooluren en de kwetsbaarheid van jonge verkeersdeelnemers spelen daarbij een rol.

De maatregel kwam ter sprake tijdens een verkeersvoorlichtingsactiviteit op de zondagsmarkt aan de Highway. Volgens het Korps Politie Suriname sprak de afdeling Verkeersvoorlichting, Onderwijs en Statistieken (VVOS) daar met een marktverkoper die ook leerkracht is op de Sewbaran School. Die vertelde dat de schoolleiding erop toeziet dat leerlingen zonder e-bike naar school komen.

Het gesprek bracht de veiligheid van kinderen in het verkeer onder de aandacht. Tijdens de activiteit konden marktbezoekers ook andere verkeersvragen stellen en kregen zij voorlichtingsmateriaal. Verschillende bezoekers wilden weten hoe zij online een rijbewijs kunnen aanvragen en welke procedures daarvoor gelden.

Met dergelijke activiteiten wil de afdeling VVOS het verkeersbewustzijn vergroten en het contact tussen politie, scholen en de gemeenschap versterken. De afdeling blijft verkeersvoorlichting geven om bij te dragen aan de verkeersveiligheid in Suriname.