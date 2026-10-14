Reyme: “Banken proberen van alles om geld af te troggelen van de bevolking”

A20-parlementariër Steven Reyme uit kritiek op de kosten die banken in Suriname in rekening brengen bij het storten en opnemen van vreemde valuta. Hij vindt het bezwaarlijk dat klanten moeten betalen om hun eigen geld op hun bankrekening te storten of daarvan op te nemen.

Reyme heeft De Nationale Assemblée (DNA) dinsdag gevraagd te onderzoeken hoe een wet tot stand kan worden gebracht die banken verbiedt dergelijke kosten aan klanten door te berekenen.

“Er wordt nog steeds door bepaalde banken, wanneer je geld gaat storten of opnemen, een bepaald percentage in rekening gebracht. Ik vraag mij af waarom dat moet. Zeker als je valuta moet ophalen.

Dus ik wil het parlement toch vragen om te gaan kijken hoe we daarover toch iets kunnen zeggen of een wet kunnen maken, zodat dat niet meer mogelijk is. Want die bevolking heeft het al zo moeilijk en toch merk je dat men van alles probeert om geld af te troggelen van die bevolking. Dus laten we daarnaar kijken”, aldus Reyme.