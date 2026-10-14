HomeOnderwerpenEconomieReyme: "Banken proberen van alles om geld af te troggelen van de...
EconomieMaatschappijNieuws uit SurinameUitgelicht

Reyme: “Banken proberen van alles om geld af te troggelen van de bevolking”

KAM Thuiszorg

-

0
A20-parlementariër Steven Reyme

FREESTYLE at De Pier

A20-parlementariër Steven Reyme uit kritiek op de kosten die banken in Suriname in rekening brengen bij het storten en opnemen van vreemde valuta. Hij vindt het bezwaarlijk dat klanten moeten betalen om hun eigen geld op hun bankrekening te storten of daarvan op te nemen.

Reyme heeft De Nationale Assemblée (DNA) dinsdag gevraagd te onderzoeken hoe een wet tot stand kan worden gebracht die banken verbiedt dergelijke kosten aan klanten door te berekenen.

Xessionz Welcome Party

“Er wordt nog steeds door bepaalde banken, wanneer je geld gaat storten of opnemen, een bepaald percentage in rekening gebracht. Ik vraag mij af waarom dat moet. Zeker als je valuta moet ophalen.

Dus ik wil het parlement toch vragen om te gaan kijken hoe we daarover toch iets kunnen zeggen of een wet kunnen maken, zodat dat niet meer mogelijk is. Want die bevolking heeft het al zo moeilijk en toch merk je dat men van alles probeert om geld af te troggelen van die bevolking. Dus laten we daarnaar kijken”, aldus Reyme.

shop now
Passion B-day Bash

Vorig artikel
Zonder price cap zou diesel ruim SRD 74 en unleaded ruim SRD 64 per liter kosten
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival