Ongemelde buisbreuk bleef dagen onontdekt: waterproblemen in Paramaribo-Noord

Een beschadigde waterleiding aan de Keizerstraat heeft dagenlang voor problemen gezorgd met de watervoorziening in delen van Paramaribo-Noord. De breuk ontstond bij graafwerkzaamheden van een aannemingsbedrijf, maar werd niet gemeld. Daardoor ging veel water verloren en kregen verbruikers te maken met lage waterdruk of helemaal geen water uit de kraan.

Volgens een verklaring van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) van 12 oktober raakte de belangrijke toevoerleiding van tien duim al op donderdag 8 oktober beschadigd. Pas op maandag 12 oktober werd de ongemelde breuk ontdekt als vermoedelijke oorzaak van de waterproblemen.

Voor verbruikers was de verstoring moeilijk te verklaren: zij merkten dat de waterlevering terugliep, terwijl er geen werkzaamheden van het waterbedrijf in hun omgeving waren aangekondigd. Bij het uitbrengen van de verklaring was herstel van de leiding in uitvoering.

Het incident onderstreept het belang van afstemming voordat er wordt gegraven. Aannemingsbedrijven moeten vooraf overleg en toezicht aanvragen bij het waterbedrijf. Daarbij wordt aangegeven waar de leidingen lopen en kan een medewerker ter plaatse aanwijzingen geven om beschadiging te voorkomen.

In de verklaring wordt het niet naleven van die regels door aannemingsbedrijven aangekaart. De schade aan de toevoerleiding had gevolgen die verder reikten dan de plek waar de graafwerkzaamheden werden uitgevoerd: ook verbruikers in delen van Paramaribo-Noord ondervonden hinder.

Zowel aannemers als particulieren worden daarom opgeroepen voorgenomen graafwerkzaamheden op of langs de openbare weg vooraf af te stemmen. Tijdig overleg moet helpen om schade aan waterleidingen te voorkomen en eventuele problemen sneller aan te pakken, zodat de overlast voor de gemeenschap beperkt blijft.