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Man aangehouden met illegale Glock en tien patronen: wapen zou van overleden vader zijn

KAM Thuiszorg

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Man aangehouden met illegale Glock en tien patronen: wapen zou van overleden vader zijn

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De 24-jarige B.L. is aan de Weg naar West-Suriname, in de omgeving van Moeroekriki in Para, aangehouden nadat bij hem een illegaal vuistvuurwapen met tien scherpe patronen was aangetroffen. Het gaat om een Glock, model 23.

Een jachtopziener en medewerkers van de Dienst ’s Lands Bosbeheer en Bostoezicht (LBB) verrichtten de aanhouding. Zij droegen de verdachte vervolgens over aan de politie van bureau Zanderij voor verder onderzoek.

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Tijdens een kort verhoor verklaarde B.L. dat hij niet over een bijzondere machtiging beschikt om een vuurwapen voorhanden te hebben. Hij zou het wapen bij zich hebben gedragen om zichzelf te beschermen. Volgens zijn verklaring behoorde het toe aan zijn inmiddels overleden vader.

B.L. is op verdenking van overtreding van de Vuurwapenwet in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet.

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