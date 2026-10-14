INGEZONDEN: ‘Ramon Abrahams is een lafaard’

[INGEZONDEN] – De bewering van Ramon Abrahams dat voormalig president Chan Santokhi contact zou hebben gehad met Desi Bouterse in de periode waarin die laatste ondergedoken was, is absurd. Zonder overtuigend bewijs dergelijke beschuldigingen te uiten, komt neer op politieke lafheid. Hij heeft geprobeerd de integriteit van oud-president Santokhi in twijfel te trekken en diens reputatie te beschadigen.

We hebben geen lafaards nodig die pas hun mond opendoen wanneer de betrokkenen zich niet meer kunnen verdedigen. We hebben mensen nodig die de moed hebben om hun beweringen met feiten te onderbouwen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun woorden. We hebben geen enkele behoefte aan de rioolpolitiek van Ramon Abrahams.

Waarom heeft Abrahams al die tijd gezwegen? Als hij daadwerkelijk wist dat Bouterse tijdens zijn onderduikperiode contact onderhield met bepaalde personen, onder wie Santokhi en mogelijk Abrahams zelf, waarom heeft hij dat dan niet eerder openbaar gemaakt? Waarom heeft hij het Openbaar Ministerie niet geïnformeerd? En op welk concreet bewijs baseert hij zijn beweringen?

De samenleving heeft recht op antwoorden, geen verhalen die achteraf niet of nauwelijks te controleren zijn. Waarom heeft Ramon Abrahams hierover gezwegen zolang Bouterse en Santokhi nog leefden? Wie met zulke verstrekkende beweringen naar buiten komt, moet ook de verantwoordelijkheid nemen om die met feiten te onderbouwen.

Daarom moet Abrahams duidelijkheid verschaffen. Welke contacten vonden volgens hem plaats? Wanneer gebeurde dat? Wie waren erbij betrokken? En welk bewijs kan hij daarvoor overleggen? Zolang die vragen onbeantwoord blijven, is er alle reden om zijn verhaal te betitelen als een sprookje.

Het feit dat Bouterse zich schuilhield, verklaart op zichzelf niets over eventuele contacten met anderen. Als Abrahams daarover informatie heeft, moet hij die met controleerbare feiten onderbouwen in plaats van te vertrouwen op suggestieve uitspraken.

Voormalig president Chan Santokhi verdient het dat zijn politieke nalatenschap op basis van feiten wordt beoordeeld, en niet door onbewezen beweringen achteraf. De samenleving is hem dankbaar voor de inspanningen die hij heeft geleverd om Suriname uit een diepe economische crisis te helpen en de internationale betrekkingen van het land te herstellen en te versterken.

Onder zijn presidentschap werden belangrijke stappen gezet in de relatie met Nederland, die jarenlang ernstig onder druk had gestaan. Het herstel van die betrekkingen bood Suriname nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. Ook de huidige regering kan voortbouwen op de diplomatieke contacten en samenwerkingsverbanden die in die periode zijn versterkt.

Een democratische samenleving moet iedere politieke leider kritisch kunnen beoordelen. Maar kritiek hoort te steunen op feiten, argumenten en controleerbare informatie. Het achteraf koppelen van zijn naam aan een onderduikverhaal zonder overtuigend bewijs doet geen recht aan die norm.

Ramon Abrahams moet bovendien beseffen dat ook zijn eigen politieke verleden niet buiten beschouwing blijft. Tijdens zijn ministerschap op het ministerie van Openbare Werken kwam hij in verband met beschuldigingen van corruptie ter sprake. Tijdens een economisch debat van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in mei 2015 verklaarde NDP-vertegenwoordiger Winston Caldeira volgens de berichtgeving expliciet dat Abrahams wegens corruptie was vervangen. Dat zou verband houden met zijn vertrek als minister in juni 2013, onder het presidentschap van Desi Bouterse.

Wie zware beschuldigingen uit, moet met bewijs komen. Als Abrahams werkelijk over informatie beschikt die licht werpt op de onderduikperiode van Bouterse, laat hij die dan volledig, concreet en controleerbaar presenteren. Tot die tijd kunnen wij zijn beweringen beschouwen als een politiek sprookje waarvoor elk overtuigend bewijs ontbreekt. Of zoals Marcel Oostburg gisteren schreef: “dit is een ‘klinkklare leugen”.