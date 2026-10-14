Icoon Kevin Little komt naar Maassilo Rotterdam

Muziekliefhebbers kunnen zich opmaken voor iets bijzonders! De legendarische Kevin Lyttle, wereldwijd bekend van zijn megahit Turn Me On, komt naar de iconische Maassilo in Rotterdam. En dat maakt deze editie van Havana XL op zaterdag 28 november extra speciaal: het wordt zijn eerste optreden in Nederland in maar liefst acht jaar!

Kevin Lyttle brak internationaal door met Turn Me On, een nummer dat uitgroeide tot een absolute klassieker op dansvloeren over de hele wereld. De herkenbare melodie en onweerstaanbare Soca sound brengen bij velen direct herinneringen terug aan talloze feesten en onvergetelijke momenten.

En precies die energie past bij Havana XL in Rotterdam! De Maassilo, bekend om haar indrukwekkende industriële uitstraling, vormt het decor voor een avond waarin de Caribische sound centraal staat.

Havana XL staat voor tropische ritmes, warme sferen en het ultieme uitgaansgevoel. In combinatie met de muziek van Kevin Lyttle ontstaat het vooruitzicht van een feest waar liefhebbers van soca, dancehall en Caribische classics hun hart kunnen ophalen.

Of je nu bent opgegroeid met Turn Me On of de hit pas later hebt ontdekt, de muziek van Kevin Lyttle blijft generaties verbinden. Na acht jaar keert de internationale hitmaker terug naar Nederland om het publiek opnieuw te trakteren op zijn kenmerkende sound!

Met Kevin Lyttle als een van de internationale blikvangers, naast Osocity en andere headliners, belooft Havana XL een avond te worden om niet snel te vergeten.

Heb je nog geen kaartje? Scoor dan op tijd je ticket, want dit wordt een legendarische nacht vol onvergetelijke momenten. Met icon Kevin Lyttle na maar liefst 8 jaar terug in Nederland wil je dit spektakel absoluut niet missen!