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Drie slapende kinderen gewekt door rook bij woningbrand terwijl moeder aan het werk is

KAM Thuiszorg

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Drie slapende kinderen gewekt door rook bij woningbrand terwijl moeder aan het werk is
Beeld via Politie regio midden Suriname

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Een drama is afgelopen weekend voorkomen bij een woningbrand aan de Pasisistraat in Suriname. Drie minderjarige kinderen lagen te slapen toen het vuur uitbrak, maar werden wakker door de rookontwikkeling. Hun moeder was aan het werk; de woning werd volledig verwoest, maar niemand raakte gewond.

De kinderen lagen nog te slapen toen de brand uitbrak in het huis aan de Pasisistraat te Para. Volgens de Surinaamse politie werden zij wakker door de rook. Hoe zij vervolgens de woning hebben verlaten, wordt niet vermeld.

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Door de brand zijn de moeder en haar drie kinderen hun woning kwijtgeraakt. Het huis was niet tegen brand verzekerd.

De oorzaak is nog niet vastgesteld. Er wordt rekening gehouden met kortsluiting. Daarnaast wordt onderzocht of een airfryer, die aanstond toen de moeder van huis vertrok, mogelijk een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de brand.

De politie van bureau Rijsdijk onderzoekt samen met de afdeling Forensisch Onderzoek en de brandweer de precieze oorzaak en toedracht.

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