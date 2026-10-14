Bestuurder vlucht na vondst revolver, 33 patronen en ruw goud in Toyota Vitz

Een automobilist heeft bij een politiecontrole in Klaaskreek geprobeerd te ontkomen nadat in zijn Toyota Vitz een revolver, 33 scherpe patronen en een hoeveelheid ruw goud waren aangetroffen. De man rende weg, maar werd tientallen meters verderop achterhaald en aangehouden.

Volgens het Korps Politie Suriname werd de controle uitgevoerd door leden van het Regio Bijstand Team Midden en Surveillance Midden. In het voertuig vonden zij een revolver van het merk Amadeo Rossi & CIA, de munitie en het goud. Toen de bestuurder, geïdentificeerd als J.J., merkte dat hij zou worden aangehouden, sloeg hij op de vlucht.

Na zijn aanhouding verklaarde J.J. dat hij het vuurwapen in Paramaribo had gekocht om zichzelf te beschermen. Uit nader onderzoek zou zijn gebleken dat hij het ruwe goud illegaal in zijn bezit had.

De verdachte is na voorgeleiding in verzekering gesteld op verdenking van overtreding van de Surinaamse Vuurwapenwet en de Wet Economische Delicten. De revolver, patronen en het goud zijn ten behoeve van de strafvordering in beslag genomen.

J.J. is vervolgens overgedragen aan de politie van Brokopondo Centrum, die het onderzoek voortzet.