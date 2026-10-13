Vreedzaam vindt dat NDP-leiding sterk moest zijn uitgekomen tegen uitspraken Brunswijk

NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam vindt het jammer dat de leiding van haar partij niet heeft gereageerd op de uitspraak van ABOP-leider en coalitiepartner Ronnie Brunswijk dat de NDP met 18 zetels de afgelopen verkiezingen niet heeft gewonnen. Volgens Vreedzaam heeft de paarse partij de verkiezingen wel degelijk gewonnen en moet zij haar positie nadrukkelijk opeisen.

De politica ziet het uitblijven van een tegenreactie echter wel als een verzwakking van de NDP. “Dat is inderdaad een verzwakking en ik geef dat toe. En je moet het zeggen. Want als je het niet zegt, zal het ook zo blijven sudderen”, zei Vreedzaam in het programma Retrospectie op LIMFM.

Presentator Clifton Limburg merkte op dat er tijden zijn geweest waarin hij ook actief was binnen de NDP en Desi Bouterse de leiding had. Volgens hem konden personen zulke uitspraken toen niet doen en dan gewoon weglopen. Ook bij de NPS was dat in de periode van voorzitter Ronald Venetiaan het geval. Partijen kwamen dan sterk uit met een tegenverklaring.

Nu dat wel gebeurt en de NDP-leiding het ook nog accepteert vanuit een coalitiepartner die bovendien op het laatste moment is bijgekomen, betekent het volgens hem dat de NDP inderdaad is verzwakt.

Volgens Vreedzaam heeft de NDP wel de parlementaire meerderheid en moet de partij haar leidende positie binnen de coalitie duidelijk laten gelden.

“Wij hebben de verkiezingen gewonnen. En als je verstand hebt van de verkiezingen en hoe het spel wordt gespeeld, dan ga je niet zo’n uitspraak doen. We hebben de parlementaire meerderheid. The NDP has the lead. De partij heeft het en moet dat ook opeisen”, aldus de parlementariër.