Vijf Egyptenaren vastgebonden en mishandeld bij gewapende woningoverval

Vijf Egyptenaren in Suriname zijn afgelopen nacht bij een gewapende overval aan de Willemshooplaan in Paramaribo onder schot gehouden, vastgebonden en mishandeld. De overvallers maakten 300.000 SRD en 10.000 USD buit.

Volgens de beschikbare informatie bevonden drie van de vijf slachtoffers zich buiten de woning, terwijl de andere twee in een slaapkamer waren. De overvallers sprongen over de schutting en bedreigden de aanwezigen met vuurwapens.

Vervolgens bonden de daders de slachtoffers met tiewraps vast en mishandelden hen. Terwijl zij de slachtoffers onder controle hielden, doorzochten ze de woning. Het geld lag in een kast in een kamer. De overvallers namen het mee en verlieten daarna de locatie.

De slachtoffers vertoonden geen zichtbare verwondingen. Zij gaven aan niet naar de Spoedeisende Hulp te willen gaan. De 36-jarige A.A. deed aangifte van de overval.

De Surinaamse politie werd na de beroving ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.