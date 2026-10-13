Toeristen kunnen reis registreren en incidenten melden via nieuw Surinaams veiligheidsplatform

Reizigers in Suriname kunnen voortaan hun reis registreren, op deelnemende locaties inchecken met een QR-code en onveilige situaties melden via Safe Guide. Het nieuwe platform moet ervoor zorgen dat bij een noodsituatie relevante reisgegevens en de laatst geregistreerde locatie beschikbaar kunnen zijn. De website en bijbehorende app zijn gratis toegankelijk voor lokale en internationale bezoekers.

Volgens het persbericht over de lancering bundelt Safe Guide veiligheidsrichtlijnen, praktische reisinformatie en noodinformatie. Bezoekers vinden er onder meer lokale regels per gebied, informatie over bereikbaarheid, noodnummers en nabijgelegen hulpvoorzieningen. Ook kunnen via het platform actuele waarschuwingen worden gedeeld, bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden.

De mogelijkheid om reizen te registreren en QR-check-ins te gebruiken, moet bijdragen aan een betere voorbereiding op noodsituaties. Daarnaast kunnen bezoekers incidenten melden. Die meldingen worden centraal vastgelegd en kunnen worden beoordeeld en geverifieerd, waarna relevante informatie waar nodig naar bevoegde partijen kan worden doorgestuurd.

Voor reizen naar afgelegen gebieden biedt de app de mogelijkheid om belangrijke informatie en protocollen vooraf op te slaan. Daardoor blijven deze gegevens ook raadpleegbaar op plekken waar de internetverbinding beperkt is of ontbreekt.

Toerismeondernemers krijgen een aparte omgeving met veiligheidsprotocollen voor accommodaties, vervoer en toeristische activiteiten. Zij kunnen aangeven aan welke protocollen hun onderneming voldoet. Na beoordeling van hun registratie door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme kunnen bedrijven op het platform worden opgenomen. Geregistreerde ondernemingen kunnen ook een eigen QR-code aanmaken die bezoekers naar hun bedrijfspagina leidt.

Bij het opstellen van de protocollen zijn onder meer relevante ISO-richtlijnen voor toerisme, richtlijnen van de Caribbean Tourism Organization en standaarden van het Surinaams Bureau voor Standaarden gebruikt. Deze zijn aangepast aan de Surinaamse praktijk, met inbreng van werkgroepen en betrokkenen uit de toerismesector. Volgens Demis Johnn, CEO van Humus Group, staat daarbij centraal dat de veiligheidsmaatregelen praktisch uitvoerbaar zijn voor zowel bezoekers als ondernemers.

Directeur Toerisme Liola Tamin benadrukt dat Surinames natuur en cultuur gepaard moeten gaan met een veilige en professioneel georganiseerde bezoekerservaring. Het platform moet zowel de veiligheid van de bestemming als het vertrouwen van reizigers versterken.

Safe Guide is ontwikkeld binnen het Tourism Safety Awareness Project, dat Humus Consulting uitvoert in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Transport, Communicatie en Toerisme en de Wereldbank. Het platform is te vinden op www.safe-guide.sr en wordt de komende maanden stapsgewijs uitgebreid met aanvullende hulpmiddelen, informatie en functies.