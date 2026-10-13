Politie zoekt vuurwapengevaarlijke Gregory Pinas

De politie in Suriname waarschuwt dat de gezochte Gregory R. Pinas vuurwapengevaarlijk is. Hij wordt verdacht van onder meer diefstal met geweldpleging en zware mishandeling. De procureur-generaal heeft zijn opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast.

Volgens het opsporingsbericht van het Korps Politie Suriname wordt Pinas daarnaast verdacht van diefstal, poging tot zware mishandeling en belaging. Zijn adres is vooralsnog onbekend.

Pinas is op 19 november 1985 geboren in Paramaribo. Hij heeft een slank postuur, een donkerbruine huidskleur en kroeshaar of gevlochten haar, in het signalement aangeduid als rasta.

Wie informatie heeft over zijn verblijfplaats, wordt verzocht contact op te nemen met politiebureau Centrum via 477777, het Command Center via 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.