OM reageert op kritiek en geeft stand van zaken in geruchtmakende strafzaken

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft vandaag in een persverklaring een toelichting gegeven op de voortgang van verschillende strafzaken. Aanleiding voor de verklaring is de op dinsdag 13 oktober verschenen Starnieuws-column ‘OM telt arrestaties, de samenleving wacht op gerechtigheid’.

Daarin worden vragen gesteld over de voortgang en afhandeling van meerdere zaken. De toelichting geeft per dossier aan in welke procedurele fase het zich bevindt.

Zo zijn er in de veel besproken kwikzaak vier politieambtenaren en één burger in verzekering gesteld. Drie van de betrokken agenten hebben om invrijheidstelling verzocht, maar zowel de rechter-commissaris als het Hof van Justitie heeft die verzoeken afgewezen. Het onderzoek is nog gaande meldt het OM.

De zaak rond de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) is al aan de kantonrechter voorgelegd. Bezwaarschriften tegen de dagvaardingen worden in hoger beroep behandeld. Voor het verdere verloop wordt gewacht op een beslissing van het Hof van Justitie.

Bij de Pan-Am-zaak, die in de verklaring onder de naam Riad Nurmohamed wordt genoemd, is bij de rechter-commissaris een gerechtelijk vooronderzoek tegen bekende daders gevorderd. De verklaring bevat geen verdere toelichting op de betrokken personen of de inhoud van die vordering.

In de zaak rond Bronto Somohardjo zijn de politiedossiers inmiddels ontvangen en worden deze bestudeerd. Na die beoordeling zal bij de rechter-commissaris een gerechtelijk vooronderzoek worden gevorderd.

Andere dossiers bevinden zich nog bij de politie. In de Grassalco-zaak wordt nader onderzoek verricht, terwijl in de zaak rond Gillmore Hoefdraad aan de dossiervorming wordt gewerkt. Ook het onderzoek naar de inbeslaggenomen rijst loopt nog bij de politie, onder leiding van het Openbaar Ministerie.

In de verklaring van het Surinaamse OM wordt erkend dat de samenleving duidelijkheid wil over de voortgang. Hoeveel informatie openbaar kan worden gemaakt, verschilt echter per zaak en hangt mede af van de onderzoeksfase. Voor de genoemde zaken worden geen termijnen gegeven waarbinnen een volgende stap of afronding wordt verwacht.