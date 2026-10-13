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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man in slaapkamer overvallen en beroofd van 12.000 euro

KAM Thuiszorg

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De 25-jarige I.L. is zondagavond in zijn woning aan de Cocobiacoweg in Suriname door twee gewapende en gemaskerde criminelen overvallen en beroofd van 12.000 euro.

Vernomen wordt dat hij in zijn slaapkamer lag te slapen toen de daders hem overvielen. De deuren van de woning waren wel dicht, maar niet op slot.

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De daders overmeesterden het slachtoffer en bedreigden hem met vuistvuurwapens. Vervolgens maakten ze het geld, dat in een nachtkastje naast het bed was opgeborgen, buit.

Na de daad verlieten de verdachten de plaats op een bromfiets. De daders reden via de Doloresstraat richting de Indiralaan.

De politie van Uitvlugt werd na de melding ingeschakeld. Aan de opsporing en aanhouding van de daders wordt gewerkt door de Surinaamse politie.

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