China schenkt Suriname 350 sociale woningen: bouw in Reeberg gestart

Een schenking van de Chinese regering en het Chinese volk moet 350 sociaal behoeftige huishoudens in Suriname aan een woning helpen. President Jennifer Simons en minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening hebben maandag 12 oktober het startsein gegeven voor het woningbouwproject in Reeberg. De huizen moeten volgens de minister binnen twee jaar zijn gebouwd.

Simons bedankte China voor de steun en onderstreepte de grote behoefte aan huisvesting in Suriname. Het project moet bijdragen aan de aanpak van het woningtekort en de toegang tot betaalbare woningen vergroten, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De president wil dat de Chinese schenking naast woningen ook kennis en ervaring oplevert voor lokale arbeidskrachten. Zij riep mensen die aan de bouw kunnen bijdragen op zich aan te melden en de gelegenheid te benutten om te leren. “Kom meld je aan, leer, zodat wij steeds beter in staat zullen zijn ook voor onszelf de dingen te realiseren”, aldus Simons.

Minister Tsang lichtte toe dat het volledige project vier jaar duurt. Na de bouwperiode van twee jaar volgt nog twee jaar onderhoud door de aannemer. De woningen zijn bestemd voor sociaal behoeftige huishoudens. Volgens de bewindsman moet het project deze mensen meer sociale zekerheid bieden, te beginnen met een dak boven hun hoofd.

Bij de invulling van woningbouwprojecten wil Simons voorkomen dat op één locatie uitsluitend één doelgroep wordt ondergebracht. Volgens raadsadviseur Faizal Abdoelgafoer streeft zij naar wijken waarin de diversiteit van de Surinaamse samenleving terugkomt. Mensen uit verschillende maatschappelijke en sociaaleconomische groepen moeten er samen kunnen wonen.

Naast het door China geschonken project zet de regering andere huisvestingsprogramma’s en financieringsmogelijkheden in. Voor het Woningbouwfonds is in 2026 SRD 250 miljoen gereserveerd. Dit fonds verstrekt hypothecaire leningen tegen gunstige rentepercentages. Ook maakt de overheid terreinen bouwrijp en legt zij voorzieningen aan, waaronder elektriciteit, water, internet en toegangswegen, om de bouwkosten voor burgers te beperken.

Simons adviseerde woningzoekenden de informatie van het Nationaal Huisvestingsprogramma Suriname (NaHuSur) te volgen. Daar kunnen zij meer te weten komen over de mogelijkheden om voor een woning in aanmerking te komen. De president wees daarbij op financieringsopties met rentepercentages van 3, 5 en 7 procent.