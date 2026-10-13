Adviesorgaan van de Chinese regering op bezoek bij president Simons

De opkomende offshore-olie-industrie moet Suriname nieuwe mogelijkheden bieden om de samenwerking met China uit te breiden. President Jennifer Simons wil daarbij inzetten op investeringen, lokale werkgelegenheid, technologieoverdracht en betere toegang tot de Chinese markt voor Surinaamse producten. Tijdens een ontmoeting met een Chinese delegatie benadrukte zij dat het partnerschap concrete projecten en resultaten moet opleveren.

Simons ontving maandag 12 oktober op het presidentieel paleis een veertienkoppige delegatie van het National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), een adviesorgaan van de Chinese regering. De afvaardiging stond onder leiding van CPPCC-vicevoorzitter Bater. Ook minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking en de Chinese ambassadeur Lin Ji waren aanwezig, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Het bezoek stond in het teken van vijftig jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. Simons en Bater spraken zich uit voor verdere versterking van die relatie. Voor Suriname ligt de nadruk onder meer op nauwere contacten tussen bedrijven uit beide landen en investeringen die wederzijdse voordelen opleveren.

De president maakte duidelijk dat Suriname vooral belangstelling heeft voor samenwerking die de economie breder ontwikkelt. Naast technologieoverdracht en lokale banen noemde zij de opleiding van arbeidskrachten die kunnen voldoen aan de eisen van de veranderende economie. Ook onderstreepte zij dat eerder gesloten overeenkomsten en gemaakte afspraken daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd.

De samenwerking bestrijkt inmiddels uiteenlopende terreinen, waaronder handel, infrastructuur, energie, mijnbouw, landbouw, gezondheidszorg, onderwijs en technologie. De toekomstige offshore-olie-industrie werd tijdens het overleg genoemd als een kans om het partnerschap verder uit te bouwen.

Simons verbond de relatie met China ook aan de komst van Chinese contractarbeiders naar Suriname en de blijvende historische en culturele banden die daaruit zijn ontstaan. Zij prees de bijdrage van de Chinese gemeenschap aan de Surinaamse samenleving en bevestigde opnieuw de steun voor het One-China-principe, dat volgens haar sinds 1976 een fundamentele pijler van de diplomatieke betrekkingen vormt.

Minister Bouva beschouwt de komst van de delegatie als een volgende stap in de bilaterale relatie. Volgens hem is er al een belangrijke basis gelegd en moet de aandacht nu uitgaan naar specifieke, concrete vervolgstappen. Simons sprak de wens uit dat het partnerschap ook in de komende vijftig jaar blijvende voordelen voor beide landen zal opleveren.