Abrahams: “Te veel mensen worden uitgesloten van deelname aan het proces”

Ramon Abrahams vindt dat de Nationale Democratische Partij (NDP) sinds het wegvallen van Desi Bouterse niet meer dezelfde is. Volgens hem worden momenteel te veel mensen binnen de partij uitgesloten van deelname aan het besluitvormingsproces. Hij adviseert voorzitter Jennifer Simons om meer gebruik te maken van de capaciteiten en ervaring van partijleden die een bijdrage kunnen leveren. Vooral de oudere NDP’ers, de revolutionairen, zijn gewoon aan de kant gezet.

“Het is jammer om het te zeggen, maar mijn ervaring op dit moment is dat te veel mensen worden uitgesloten van deelname aan het proces. En dat zie je op dit ogenblik terug in de leiding en de manier waarop er nu leiding wordt gegeven aan de partij. Ik beoordeel dan niet de voorzitter of wat dan ook, maar het is nooit alleen de voorzitter die het moet doen.

Maar ze moet wel de mensen betrekken die het kunnen doen. Er is een groot gemis daaraan”, zei Abrahams in het programma Bakana Tori. Volgens de NDP-topper had Bouterse in zijn periode zijn groep op speciale gebieden die hij erbij had om zijn zaken voor hem te doen.

Ongeveer 17 maanden na de verkiezingen stelt hij dat de NDP tot nu toe geen enkele kadermeeting heeft gehouden. “Er zijn zoveel momenten geweest waarbij de noodzaak voor een kadermeeting aanwezig was en het is niet gekomen. En Bouterse had dat wel in zich”, stelt Abrahams.

Volgens de NDP’er zou Bouterse in zijn periode bijvoorbeeld in het geval van de oorlog in Iran dan al zijn adviseurs bij elkaar hebben geroepen en drie tot vier uur strak met hen hebben vergaderd. Daarna zou hij Abrahams dan de opdracht geven om een kadermeeting te organiseren om het resultaat door te geven aan het kader van de partij. Nu is er echter helemaal geen sprake meer van. “En dan mis je Bouterse wel ja. Die leiding is er niet meer. Er zijn wel mensen die het kunnen, maar je moet wel met ze werken”, aldus Abrahams.

De NDP-topper vindt dat er op dit moment een loopje wordt genomen met de legacy van Bouterse binnen de NDP. Hij stoort zich eraan dat ondanks een verkiezingsbelofte zijn drie kameraden Stefanus Dendoe, Ernst Gefferie en Benny Brondenstein ondanks een verkiezingswinst nog steeds in Santo Boma zitten. Hierdoor zijn deze drie mannen zwaar teleurgesteld. Volgens Abrahams zijn hierdoor ook verschillende stromingen binnen de NDP ontstaan, omdat er geen bindmiddel meer is.

“Het is alsof men Bouterse niet meer kent. Het is alsof men de dood van Bouterse viert met de manier waarop men handelt. Want als hij er was, zou het niet zo zijn. Men kan nu vrij handelen, omdat hij er niet meer is. Men kan onze drie broeders nog steeds laten zitten in Santo Boma, omdat hij er niet is. Als Bouta er was, zou hij in Santo Boma zitten of in het bos zijn? Echt niet.

Dus, omdat hij er niet meer is, mogen die drie mannen van me doodgaan in Santo Boma? De mannen die ook de grondleggers zijn geweest samen met hem van de revolutie…voor allen die nu posities hebben. En wat doen ze? Niets! Er wordt niets gedaan. Mijn kameraden zijn al langer dan dertig maanden in Santo Boma en dit hebben we ze niet beloofd. Wanneer we nu de verkiezingen hebben gewonnen en we zijn aan de macht, dan kan er niets”, aldus Abrahams.