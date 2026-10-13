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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

26-jarige man in verzekering gesteld wegens stelselmatige mishandeling partner

KAM Thuiszorg

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in verzekering gesteld

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De 26-jarige S.S. is zondag door de politie van Kwatta in verzekering gesteld op verdenking van stelselmatige mishandeling van zijn partner.

Vernomen wordt dat de verdachte zijn 25-jarige echtgenote afgelopen zondag dusdanig heeft mishandeld dat zij een barstwond aan haar rechtervoorhoofd heeft opgelopen. Daarnaast vertoonde zij verwondingen aan haar bovenbeen.

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Het koppel heeft een relatie van drie jaar en samen een kind van anderhalf jaar. Uit de aangifte blijkt dat de vrouw al ruim twee jaar mishandelingen van haar partner ondervindt. Hij zou haar herhaaldelijk hebben mishandeld en uit de woning hebben gezet.

De vrouw heeft inmiddels drie keer aangifte gedaan bij de politie in Suriname. Bij eerdere aangiften zou er geen actie tegen de verdachte zijn ondernomen. Na de meest recente aangifte werd de man echter aangehouden.

Advocaat Irvin Kanhai bevestigt dat hij optreedt als raadsman van de verdachte. Zijn cliënt wordt verdacht van vernieling van een mobiele telefoon en mishandeling van zijn partner.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.

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