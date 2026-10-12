VIDEO: Brand in pand met Cubaanse bewoners aan Prinsessestraat

Aan de Prinsessestraat in Suriname is zondagavond brand uitgebroken in een pand waar Cubanen verbleven. De melding betreft een woningbrand ter hoogte van CPI. Over de omvang van de brand en de toestand van de bewoners zijn vooralsnog geen nadere gegevens beschikbaar.

Volgens de eerste informatie gaat het om een verlaten pand in Paramaribo, dat als verblijfplaats werd gebruikt door zowel Cubanen met een drugsverslaving als Cubanen die niet verslaafd zijn. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er verbleven en of zij aanwezig waren toen de brand uitbrak.

De oorzaak van de brand en de omvang van de schade zijn eveneens nog onbekend. Nadere bijzonderheden over de woningbrand volgen. Bekijk de beelden: