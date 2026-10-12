HomeOnderwerpenJustitie en politieStank leidt politie naar lichaam in verre staat van ontbinding in Nickerie
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Stank leidt politie naar lichaam in verre staat van ontbinding in Nickerie

KAM Thuiszorg

-

0
brandende kaars RIP

Xessionz Welcome Party

Een onaangename geur heeft afgelopen zaterdag geleid tot de ontdekking van een stoffelijk overschot aan de Narpatstraat te Van Pettenpolder in Nickerie. Het lichaam werd aangetroffen in de omgeving van de Natinschool en verkeerde in verre staat van ontbinding.

Passanten merkten de geur op en schakelden de Surinaamse politie in. Agenten gingen ter plaatse op onderzoek uit en stuitten vervolgens op het lichaam. De vergevorderde ontbinding doet vermoeden dat het stoffelijk overschot al enige tijd op die plek lag. Hoelang precies, is nog niet bekend.

FREESTYLE at De Pier

Volgens de eerste informatie gaat het om het lichaam van een vrouw. Bronnen in het westen van Suriname melden aan de redactie van Waterkant.Net dat de vrouw in kwestie chronisch ziek zou zijn geweest. Mogelijk houdt haar overlijden daarmee verband, maar de doodsoorzaak is vooralsnog niet vastgesteld.

Het stoffelijk overschot is afgevoerd. De politie onderzoekt de zaak en de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden.

shop now
Passion B-day Bash

Vorig artikel
Man vastgezet na doodsbedreigingen aan zus en familie in Albina
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival