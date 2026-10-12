Stank leidt politie naar lichaam in verre staat van ontbinding in Nickerie

Een onaangename geur heeft afgelopen zaterdag geleid tot de ontdekking van een stoffelijk overschot aan de Narpatstraat te Van Pettenpolder in Nickerie. Het lichaam werd aangetroffen in de omgeving van de Natinschool en verkeerde in verre staat van ontbinding.

Passanten merkten de geur op en schakelden de Surinaamse politie in. Agenten gingen ter plaatse op onderzoek uit en stuitten vervolgens op het lichaam. De vergevorderde ontbinding doet vermoeden dat het stoffelijk overschot al enige tijd op die plek lag. Hoelang precies, is nog niet bekend.

Volgens de eerste informatie gaat het om het lichaam van een vrouw. Bronnen in het westen van Suriname melden aan de redactie van Waterkant.Net dat de vrouw in kwestie chronisch ziek zou zijn geweest. Mogelijk houdt haar overlijden daarmee verband, maar de doodsoorzaak is vooralsnog niet vastgesteld.

Het stoffelijk overschot is afgevoerd. De politie onderzoekt de zaak en de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden.