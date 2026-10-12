SLM-vlucht naar Amsterdam vertraagd uitgevoerd na klapband gehuurde Boeing 777

De gehuurde Boeing 777-200ER waarmee Surinam Airways (SLM) de route Paramaribo-Amsterdam v.v. onderhoudt, heeft zondag 11 oktober een klapband opgelopen bij de landing op de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname.

Het toestel, dat door SLM wordt gehuurd van Eastern Airlines, kon ondanks het incident door de piloot veilig naar de parkeerplaats worden gebracht.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het voorval was niet merkbaar voor de passagiers aan boord.

Als gevolg van de ontstane situatie vertrok de heenvlucht naar Amsterdam met ruim twee uur vertraging. Het toestel vertrok omstreeks 23.50 uur vanuit Paramaribo en heeft een verwachte aankomsttijd van 13.09 uur op Schiphol Airport in Amsterdam.