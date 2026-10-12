Seedorf wordt hoofdtrainer bij Braziliaanse club Corinthians

Clarence Seedorf krijgt in Brazilië meteen een zware opdracht: Corinthians uit de buurt van degradatie houden. De 50-jarige oud-international is aangesteld als hoofdtrainer van de club van Memphis Depay en Zakaria Labyad. Zijn contract loopt tot eind 2027.

Corinthians staat na 29 competitiewedstrijden op de zestiende plaats in de Braziliaanse Serie A, met een achterstand van 29 punten op koploper Flamengo. Voorganger Fernando Diniz werd enkele dagen geleden ontslagen na zeven nederlagen op rij in de competitie en uitschakeling in de Copa Libertadores.

Seedorf beseft dat er veel van hem wordt verwacht. Op de clubwebsite noemt hij de aanstelling een eer en een grote verantwoordelijkheid. Hij wil een ploeg bouwen die zich voor iedere bal en iedere overwinning volledig inzet.

Voor de voormalige in Suriname geboren middenvelder betekent de overstap een terugkeer naar het land waar hij zijn spelersloopbaan afsloot. Na zijn jaren bij AC Milan speelde hij van 2012 tot 2014 voor Botafogo. Als trainer werkte hij vervolgens korte periodes bij AC Milan, het Chinese Shenzhen Xiangxue en Deportivo La Coruña in Spanje. Ook leidde hij de nationale ploeg van Kameroen, met Patrick Kluivert als assistent.

Zijn nieuwe baan roept ondertussen een vraag op bij de KNVB. Seedorf, die 87 interlands voor Oranje speelde, zit sinds juni 2023 in de raad van commissarissen en was vanuit die functie betrokken bij de aanstelling van Xavi Hernández als bondscoach.

De voetbalbond gunt hem de kans bij Corinthians, maar gaat de komende dagen beoordelen of het trainerschap te combineren is met zijn toezichthoudende rol. De raad van commissarissen en de directie zullen daarover samen een afweging maken.